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Факты / Спорт

Боссы Эвертона определились с заменой Бенитесу

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Френк Лемпард

Бывший наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард успешно прошел второе собеседование с владельцем ливерпульского Эвертона Фархадом Мошири.

Специалист может возглавить ирисок уже на следующей неделе, если даст на это согласие и подпишет контракт с клубом.

По информации местных СМИ, Лэмпард поразил Мошири, и если все детали договора будут согласованы, то именно этот тренер будет готовить Эвертон к матчу Кубка Англии против Брентфорда.

Тренер находится без работы уже около года после того, как был расторгнут его контракт с Челси.

Эвертон за последние пять матчей набрал лишь одно очко в АПЛ и находится всего в четырех пунктах от зоны вылета.

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Напомним, 1 января левый защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко подписал контракт с ирисками.

Сумма трансфера оценивается примерно в 20 млн фунтов стерлингов, а соглашение рассчитано на пять лет.

Миколенко является третьим действующим украинским футболистом, который выступает в английской Премьер-лиге. Кроме бывшего игрока бело-синих в АПЛ также выступает Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые представляют Вест Хем и Манчестер Сити соответственно.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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