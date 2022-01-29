Сампдория перехватила у Базеля нападающего киевского Динамо — СМИ

Форвард Киевского Динамо Владислав Супряга на правах аренды перейдет в генуэзскую Сампдорию.

Срок соглашения рассчитан на полтора года, после чего итальянский клуб будет иметь первоочередное право выкупа украинца, сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По его словам, уже в ближайшее время игрок будет представлен своей новой команде.

Финансовые условия соглашения не раскрываются, однако ранее сообщалось, что речь идет о миллионе евро.

Сампдория пыталась подписать Супрягу еще прошлым летом, однако тогда стороны не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна в Италии.

Читайте Полузащитник киевского Динамо перешел во французский Труа

При этом ранее сообщалось, что нападающий бело-синих должен перейти в швейцарский Базель, переговоры с которым якобы увенчались успехом.

Кроме украинца генуэзский клуб намерен также подписать форварда Янг Бойз Жан-Пьера Нсаме, которого итальянцы также намерены взять в аренду с правом выкупа.

Напомним, 1 января Эвертон подписал основного левого защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко.

Сумма трансфера оценивается примерно в 20 млн фунтов стерлинга, а контракт был подписан сроком на пять лет.

Миколенко стал третьим действующим украинским футболистом, который выступает в английской Премьер-лиге. Кроме экс-динамовца в АПЛ также выступает Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые представляют Вест Хем и Манчестер Сити соответственно.