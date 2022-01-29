Боси Евертона визначилися із заміною Бенітесу

Колишній наставник лондонського Челсі Френк Лемпард успішно пройшов другу співбесіду із власником ліверпульського Евертона Фархадом Моширі.

Фахівець може очолити ірисок вже наступного тижня, якщо дасть на це згоду та підпише контракт із клубом.

За інформацією місцевих ЗМІ, Лемпард вразив Моширі, і якщо всі деталі договору будуть узгоджені, саме цей тренер готуватиме Евертон до матчу Кубка Англії проти Брентфорда.

Тренер перебуває без роботи вже близько року після того, як було розірвано його контракт із Челсі.

Евертон за останні п’ять матчів набрав лише одне очко в АПЛ і знаходиться лише за чотири пункти від зони вильоту.

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Нагадаємо, 1 січня лівий захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко підписав контракт із ірисками.

Сума трансферу оцінюється приблизно в 20 млн. фунтів стерлінгів, а угода розрахована на п’ять років.

Миколенко є третім українським футболістом, який виступає в англійській Прем’єр-лізі. Окрім колишнього гравця біло-синіх в АПЛ також виступають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, які представляють Вест Хем та Манчестер Сіті відповідно.