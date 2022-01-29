Сампдорія перехопила у Базеля нападника київського Динамо

Форвард Київського Динамо Владислав Супряга на правах оренди перейде до генуезької Сампдорії.

Термін угоди розрахований на півтора роки, після чого італійський клуб матиме першочергове право викупу українця, повідомив відомий журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його словами, вже найближчим часом гравця буде представлено його новій команді.

Фінансові умови угоди не розкриваються, проте раніше повідомлялося, що йдеться про мільйон євро.

Сампдорія намагалася підписати Супрягу ще минулого літа, проте тоді сторони не встигли оформити угоду до закриття трансферного вікна в Італії.

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При цьому раніше повідомлялося, що нападник біло-синіх має перейти до швейцарського Базеля, перемовини з яким нібито увінчалися успіхом.

Окрім українця, генуезький клуб має намір також підписати форварда Янг Бойз Жан-П’єра Нсаме, якого італійці також планують взяти в оренду з правом викупу.

Нагадаємо, 1 січня Евертон підписав основного лівого захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.

Сума трансферу оцінюється приблизно в 20 млн. фунтів стерлінга, а контракт був підписаний терміном на п’ять років.

Миколенко став третім українським футболістом, який виступає в англійській Прем’єр-лізі. Окрім екс-динамівця в АПЛ також виступають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, які представляють Вест Гем та Манчестер Сіті відповідно.