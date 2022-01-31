Украинский фигурист Шмуратко отказался давать комментарий на русском языке на Играх-2022

Украинские спортсмены продолжают прибывать на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин. А некоторые уже приступили к тренировкам в олимпийских центрах.

Накануне на ледовой арене тренировались фигуристы, среди которых 20-летний киевлянин Иван Шмуратко. После тренировки спортсмены общались с представителями СМИ. Журналистов из России больше всего интересовали вопросы рекомендаций украинским атлетам от Министерства молодежи и спорта Украины.

На соответствующий вопрос от российских журналистов Иван ответил на английском языке:

— На этой Олимпиаде мы говорим только по-украински или по-английски. Прекрасно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь, – подчеркнул 20-летний Шмуратко.

Интересно, что в России после интервью украинского фигуриста росСМИ на английском языке возникла очередная истерика, похожая на ту, что была с лозунгом на футболах сборной Украины по футболу. СМИ РФ массово начали брать комментарии на эту тему у депутатов Госдумы.

Шмуратко – один из шести фигуристов, попавших в состав олимпийской сборной Украины для участия на Играх в Пекине.

Перед Олимпийскими играми-2022 украинские атлеты получили рекомендации от Минмолодежьспорта на случай провокаций со стороны представителей РФ.