Не стоять рядом с россиянами: украинские олимпийцы получили инструкции на случай провокаций

Спортсмены сборной Украины получили рекомендации на случай возможных провокаций россиян на зимних Олимпийских играх-2022, которые состоятся в Пекине.

Об этом в одном из интервью рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, все олимпийцы получили ряд инструкций в ходе онлайн-встречи и знают, как вести себя в ситуациях, которые происходили на летней Олимпиаде.

— Спортсмены осведомлены и знают, как себя вести. Они не должны стоять рядом со спортсменами из России с их флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не единожды встречались с олимпийцами, и все с ними обсуждили, — рассказал Гутцайт.

В качестве примера чиновник привел ситуацию на Олимпиаде-2020 в Токио, после которой одной из самых обсуждаемых в Украине тем стало поведение военнослужащей Вооруженных сил Украины Ярославы Магучих, выступавшей в дисциплине прыжки в высоту.

После завершения соревнований девушка сфотографировалась в обнимку с россиянкой Марией Ласицкене, за что получила серьезную порцию критики на родине.

Кроме того, Гутцайт рассказал, что четких рекомендаций относительно запрета на использование личных гаджетов от Олимпийского комитета не поступало несмотря на то, что ряд стран запретил спортсменам брать в Китай свои телефоны, планшеты и ноутбуки, а Нидерланды и вовсе приняли решение снабдить членов своей делегации временными устройствами.

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Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Помимо Пекина, часть соревнований также примут Чжанцзякоу и Яньцинь.