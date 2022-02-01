Сборная Украины по футзалу победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022

Состоялся поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором национальная сборная Украины победила сборную Казахстана со счетом 5:3.

Игра проходила в Амстердаме на площадке Ziggo Dome.

В полуфинале Украина сыграет с победителем матча Россия – Грузия, который состоится 1 февраля.

Составы команд:

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов – Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагиндиков.

Голы: пенальти Шотурма, 15, Корсун, 25, Зварыч, 30, Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, Разуванов, 39, Лебедь, 39, Оразов 39.

Ранее украинская сборная пробилась в четвертьфинал Евро, имея в пассиве два поражения на групповой стадии. Ранее украинцы проиграли Нидерландам (2:3), разгромили Сербию (6:1) и уступили Португалию (0:1).

В свою очередь сборная Казахстана результативно прошла группу — 4:4 со Словенией, одержала победу над Финляндией (6:2) и Италией (4:1).

Источник: УАФ