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Збірна України з футзалу перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро-2022

Ілля Нежигай редактор стрічки
Збірна України з футзалу перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро-2022

Відбувся поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2022 з футзалу, в якому національна збірна України перемогла збірну Казахстану з рахунком 5:3.

Гра проходила в Амстердамі на майданчику Ziggo Dome.

У півфіналі Україна зіграє із переможцем матчу Росія – Грузія, який відбудеться 1 лютого.

Склади команд:

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан: Ігіта, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуніор, Оразов – Атантаєв, Карагулов, Валіуллін, Акбаліков, Єсенаманов, Токаєв, Сагиндиков.

Голи: пенальті Шотурма, 15, Корсун, 25, Зварич, 30, Дуглас Жуніор, 34, Оразов, 38, Разуванов, 39, Лебідь, 39, Оразов 39.

Раніше українська збірна пробилась до чвертьфіналу Євро, маючи в пасиві дві поразки на груповій стадії.  Раніше українці програли Нідерландам (2:3), розгромили Сербію (6:1) та поступилися Португалії (0:1).

Своєю чергою, збірна Казахстану результативно пройшла групу – 4:4 зі Словенією, здобула перемогу над Фінляндією (6:2) та Італією (4:1).

Джерело: УАФ

Фото: Getty Images

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