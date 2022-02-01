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Обе сделали камбэк и разыграют Супербоул: Ремс и Бенглалс вышли в финал НФЛ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Лос-Анджелес Ремс Супербоул

В Национальной футбольной лиге (НФЛ) определились участники матча за Супербоул-2022. За трофей сразятся Лос-Анджелес Ремз и Цинциннати Бенгалс.

В финале Национальной конференции Лос-Анджелес Рэмс победили Сан-Франциско Форти Найнерз со счетом 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0). После третьей четверти подопечные Шона МакВея уступали в счете, но в финальном отрезке смогли набрать 13 очков, склонив чашу весов в свою пользу.

Последний раз Рэмс играли в Суперболе в 2019 году. А в 1999 году команде удалось стать победителем финального матча НФЛ. Тогда они обыграли Теннесси Тайтенс.

В матче за звание победителя Американской конференции Цинциннати Бенгалс неожиданно обыграли прошлогодних финалистов Канзас-Сити Чифс. В основное время было зафиксировано ничейный счет 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертайме победу Бенгалс принес филд-гол Эвана МакФерсона. В итоге – 27:24.

Бенгалс. как и Рэмс, выдали впечатляющий камбэк, ведь во время матча уступали в счете с разницей в 18 очков. Цинциннати Бенгалс вышли в Супербоул впервые с 1988 года.

56-й по счету Супербоул с участием Рэмс и Бенгалс состоится в ночь с 13 на 14 февраля в Инглвуде (Калифорния) на стадионе SoFi Stadium.

Победителем Супербоула в 2021 году стала Тампа-Бэй Бакканирс, которая на своем поле обыграла Канзас-Сити Чифс со счетом 31:9. Для Бакканирс это чемпионство стало вторым в истории. Ранее Тампа побеждала в Супербоуле в 2003 году.

Фото: Getty Images

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