У Національній футбольній лізі (НФЛ) визначилися учасники матчу за Супербоул-2022. За трофей змагатимуться Лос-Анджелес Ремз та Цинциннаті Бенгалс.

У фіналі Національної конференції Лос-Анджелес Ремз перемогли Сан-Франциско Форті Найнерз з рахунком 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0). Після третьої чверті підопічні Шона МакВея поступалися у рахунку, але у фінальному відрізку змогли набрати 13 очок, схиливши шальки терезів на свою користь.

“We’re going to win this, baby. I know we are.” Our team-leading tackler, @weddlesbeard was mic’d up during the NFC Championship! | @YouTubeTV pic.twitter.com/Pt28h5rq6u — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 1, 2022

Востаннє Ремс грали у Суперболі у 2019 році. А у 1999 році команді вдалося стати переможцем фінального матчу НФЛ. Тоді вони обіграли Теннессі Тайтенс.

У матчі за звання переможця Американської конференції Цинциннаті Бенгалс несподівано обіграли минулорічних фіналістів Канзас-Сіті Чіфс. В основний час було зафіксовано нічийний рахунок 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертаймі перемогу Бенгалс приніс філд-гол Евана МакФерсона. У підсумку – 27:24.

WINCINNATI We know you’ll enjoy this pic.twitter.com/qRymL0wt7e — Cincinnati Bengals (@Bengals) January 31, 2022

Бенгалс. як і Ремс, видали вражаючий камбек, адже під час матчу поступалися у рахунку з різницею у 18 очок. Цинциннаті Бенгалс вийшли в Супербоул вперше з 1988 року.

56-й за ліком Супербоул за участю Ремз та Бенгалс відбудеться в ніч з 13 на 14 лютого в Інглвуді (Каліфорнія) на стадіоні SoFi Stadium.

Переможцем Супербоулу у 2021 році стала Тампа-Бей Бакканірс, яка на своєму полі обіграла Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 31:9. Для Бакканірс це чемпіонство стало другим в історії. Раніше Тампа перемагала у Супербоулі у 2003 році.