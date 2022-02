У Національній футбольній лізі (НФЛ) визначилися учасники матчу за Супербоул-2022. За трофей змагатимуться Лос-Анджелес Ремз та Цинциннаті Бенгалс.

У фіналі Національної конференції Лос-Анджелес Ремз перемогли Сан-Франциско Форті Найнерз з рахунком 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0). Після третьої чверті підопічні Шона МакВея поступалися у рахунку, але у фінальному відрізку змогли набрати 13 очок, схиливши шальки терезів на свою користь.

“We’re going to win this, baby. I know we are.”

Our team-leading tackler, @weddlesbeard was mic’d up during the NFC Championship! | @YouTubeTV pic.twitter.com/Pt28h5rq6u

