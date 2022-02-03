Украинский олимпийский фигурист в одиночном мужском фигурном катании Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Первым соревнованием для украинских спортсменов на XXIV зимних Играх в Пекине будет командный турнир по фигурному катанию.

Украину будут представлять София Голиченко-Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова-Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

— К большому сожалению, из-за подтвержденного положительного теста у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь команде, — сообщают в НОК Украины.

Кстати, у некоторых фигуристов у других сборных также обнаружили коронавирус.

– Сейчас чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу, – сказал Иван Шмуратко.

Пока фигурист чувствует себя хорошо и попытается выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.2

Ранее сообщалось, что после тренировки на ледовой арене некоторые спортсмены общались с представителями СМИ. Журналистов из России больше всего интересовали вопросы рекомендации украинским атлетам от Министерства молодежи и спорта Украины. Однако именно российским журналистам Иван Шмуратко отвечал по-английски.

Фото: НОК Украины