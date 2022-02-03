Український олімпійський фігурист в одиночному чоловічому фігурному катанні Іван Шмуратко отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Першими змаганнями для українських спортсменів на XXIV зимових Іграх в Пекіні буде командний турнір з фігурного катання.

Україну представлятимуть Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

– На превеликий жаль, через підтверджений позитивний тест у Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді, – повідомляють у НОК України.

До слова, у фігуристів в інших збірних також виявили коронавірус.

– Наразі відчуваю спустошення. На жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді й відчути цю незвичайну атмосферу, – сказав Іван Шмуратко.

Наразі фігурист почувається добре і спробує виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше повідомлялося, що після тренування на льодовій арені деякі спортсмени спілкувалися з представниками ЗМІ. Журналістів з Росії найбільше цікавили питання про рекомендації українським атлетам від Міністерства молоді та спорту України. Проте саме російським журналістам Іван Шмуратко відповідав англійською мовою.

Фото: НОК України