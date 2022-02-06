16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова дебютировала на ХХІV зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Выступление спортсменки состоялось в командных соревнованиях по фигурному катанию.

Анастасия Шаботова выступала последней среди украинских фигуристов в этом виде программы и заработала самое большое количество очков для команды.

Фигуристка представила короткую программу под композицию Щедрик Николая Леонтовича. Особого внимания заслуживает наряд спортсменки с элементами национального украинского орнамента.

В общей сложности 16-летней Шаботовой удалось успешно выполнить короткую программу и показать результат в 62.49 балла. За технику спортсменка получила 35.63 балла, а композиционные и артистические компоненты судьи оценили ниже – на 26.86 баллов. В итоге Анастасия Шаботова показала седьмой результат в короткой программе и принесла украинской команде дополнительные 4 очка.

Под Щедрик: 16-летняя украинская фигуристка Шаботова дебютировала на Олимпиаде / 9 фотографий

Как отметила наставница фигуристки Марина Амирханова, дебют Анастасии Шаботовой на зимней Олимпиаде-2022 удался, однако спортсменке не хватило опыта.

– Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Может, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило, – подчеркнула Амирханова.

Она уточнила, что для фигуристки это первый в карьере взрослый международный старт такого уровня. Так, из-за болезни Анастасия Шаботова пропустила чемпионат Европы, а в прошлом году не могла еще дебютировать на взрослых соревнованиях из-за юного возраста.

Амирханова отметила, что фигуристка пока показала не самую сложную свою программу.

– Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве, – заявила наставница.

Как украинские фигуристы выступили в командных соревнованиях

Сборная Украины по фигурному катанию завершила участие в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине на 10-й позиции.

Украинские фигуристы впервые за восемь лет приняли участие в этом виде соревнований, однако не преодолели квалификацию, заняв 10 место из десяти сборных. На следующий этап прошли первые пять.

В общей сложности украинские спортсмены набрали восемь баллов, четыре из которых принесла Анастасия Шаботова.

Следует отметить, что сборная Украины была представлена на этих командных соревнованиях неполным составом, поскольку у фигуриста Ивана Шмуратко обнаружили коронавирус. И хотя спортсмен уже вылечился, однако не смог поучаствовать в командном первенстве.

Украинские фигуристы выступили только в женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. В мужском катании сборная не была представлена.

Далее в командных соревнованиях прошли сборные ОКР, США, Японии, Канады и Китая. Они продолжат борьбу в произвольной программе.