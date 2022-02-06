16-річна українська фігуристка Анастасія Шаботова дебютувала на ХХІV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Виступ спортсменки відбувся в командних змаганнях з фігурного катання.

Анастасія Шаботова виступала останньою серед українських фігуристів у цьому виді програми та заробила найбільшу кількість очок для команди.

Фігуристка представила коротку програму під композицію Щедрик Миколи Леонтовича. Особливої уваги заслуговує вбрання спортсменки з елементами національного українського орнаменту.

Загалом 16-річній Шаботовій вдалося успішно виконати коротку програму та показати результат у 62.49 бали. За техніку спортменка отримала 35.63 балів, а композиційні та артистичні компоненти судді оцінили нижче – на 26.86 балів. У підсумку Анастасія Шаботова показала сьомий результат у короткій програмі та принесла українській команді додаткові 4 очки.

Під Щедрик: 16-річна українська фігуристка Шаботова дебютувала на Олімпіаді / 9 фотографий

Як зазначила наставниця фігуристки Марина Амірханова, дебют Анастасії Шаботової вдався, проте спортсменці не вистачило досвіду.

– Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило, – наголосила Амірханова.

Вона уточнила, що для фігуристки це перший в кар’єрі дорослий міжнародний старт такого рівня. Так, через хворобу Анастасія Шаботова пропустила чемпіонат Європи, а минулого року не могла ще дебютувати на дорослих змаганнях через юний вік.

Амірханова зазначила, що фігуристка поки що показала не найскладнішу свою програму.

Це ми плануємо зробити вже в індивідуальній першості, – заявила наставниця.