Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Російський спортсмен зламав п’єдестал під час нагородження на Олімпіаді-2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російський спортсмен зламав п’єдестал під час нагородження на Олімпіаді-2022

Російський лижник Олександр Большунов зламав п’єдестал під час нагородження на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Спортсмен застрибнув на першу сходинку та зробив декілька стрибків, проте передня частина конструкції відвалилася. Він спробував її полагодити, але не зміг.

Олександр Большунов приніс Росії першу золоту медаль на зимових Олімпійських іграх-2022. Він вирвав перемогу у змаганнях зі скіатлону.

Олімпіада-2022 у Пекіні

Стартувала зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. У перший день змагань розіграли шість комплектів нагород у 11 видах спорту. Серед них – біатлон, лижна акробатика, шорттрек, ковзанярський спорт, лижні перегони та стрибки з трампліну.

Лідером за підсумками нагород першого дня стала Норвегія. Спортсмени вибороли дві золоті метали. Всього п’ять країн виграли золото на Олімпіаді-2022.

На другому місці – Словенія з одним золотом та однією бронзою. Третю позицію посіли Нідерланди, Швеція та Китай – кожна з однією золотою медаллю.

Читайте
Представниця Нової Зеландії завоювала для своєї країни перше в історії "золото" зимових Олімпіад

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка