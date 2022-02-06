Російський лижник Олександр Большунов зламав п’єдестал під час нагородження на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Спортсмен застрибнув на першу сходинку та зробив декілька стрибків, проте передня частина конструкції відвалилася. Він спробував її полагодити, але не зміг.

Олександр Большунов приніс Росії першу золоту медаль на зимових Олімпійських іграх-2022. Він вирвав перемогу у змаганнях зі скіатлону.

Олімпіада-2022 у Пекіні

Стартувала зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. У перший день змагань розіграли шість комплектів нагород у 11 видах спорту. Серед них – біатлон, лижна акробатика, шорттрек, ковзанярський спорт, лижні перегони та стрибки з трампліну.

Лідером за підсумками нагород першого дня стала Норвегія. Спортсмени вибороли дві золоті метали. Всього п’ять країн виграли золото на Олімпіаді-2022.

На другому місці – Словенія з одним золотом та однією бронзою. Третю позицію посіли Нідерланди, Швеція та Китай – кожна з однією золотою медаллю.