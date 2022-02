Спортсменка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это первое для этой страны “золото” в истории зимних Олимпиад.

Слоупстайл – это вид сноубординга с серией акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, разных склонах, перилах и т.д.

Финалу предшествовали два раунда квалификации, во время которых определились 12 лучших сноубордисток. Лидировала как раз 20-летняя новозеландская спортсменка Садовски-Синнотт.

Во второй день соревнований, 6 февраля, сноубордистки предприняли еще три попытки в борьбе за медали. И победительницей стала Зои Садовски-Синнотт.

????HISTORY MADE ???? Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games!

Could not be more proud right now ???????? #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m

— The New Zealand Team (@TheNZTeam) February 6, 2022