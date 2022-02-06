Спортсменка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это первое для этой страны “золото” в истории зимних Олимпиад.

Слоупстайл – это вид сноубординга с серией акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, разных склонах, перилах и т.д.

Финалу предшествовали два раунда квалификации, во время которых определились 12 лучших сноубордисток. Лидировала как раз 20-летняя новозеландская спортсменка Садовски-Синнотт.

Во второй день соревнований, 6 февраля, сноубордистки предприняли еще три попытки в борьбе за медали. И победительницей стала Зои Садовски-Синнотт.

????HISTORY MADE ???? Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games! Could not be more proud right now ???????? #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m — The New Zealand Team (@TheNZTeam) February 6, 2022

Первую попытку новозеландка выполнила с результатом 84.51 балла и почти на два балла опередила одну из главных конкуренток, спортсменку из Австралии Тезз Коуди.

Вторая попытка Садовски-Синнотт была неудачной (28.15 баллов). Все решила третья попытка, в которой Зои Садовски-Синнотт показала результат 92.88 балла и завоевала “золото” Олимпиады-2022 в Пекине.

Серебряная награда – у представительницы США Джулии Марино (87.68 баллов). А “бронзу” завоевала спортсменка из Австралии Тезз Коуди (84.15 балла).

Стоит отметить, что австралийка и американка эмоционально обняли Зои Садовски-Синнот после оглашения результатов, тем самым поздравив ее с победой.

A historic New Zealand moment! ???????? Zoi Sadowski Synnott becomes her country’s first-ever Winter Olympic champion after claiming #Gold in the women’s #Snowboard slopestyle event. Incredible! ????#Beijing2022 | @TheNZTeam pic.twitter.com/3RzxMNyrEn — Olympics (@Olympics) February 6, 2022

Это уже вторая олимпийская медаль для новозеландской спортсменки на зимних Олимпийских играх. Так, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она завоевала бронзовую награду.

В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 также разыграли медали в лыжной гонке (скиатлоне). В соревнованиях приняли участие два украинских лыжника (Руслан Перехода и Алексей Красовский). Но до финиша они не дошли.

Источник: Общественное, Beijing 2022