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Факты / Спорт

Формула-1 официально отменила этап в Сочи из-за вторжения РФ в Украину

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Формула-1 Гран-при России

Формула-1 сообщила об отмене этапа Гран-при Сочи в России в 2022 году из-за вторжения РФ 24 февраля в Украину.

Гран-при в России должен был состояться 23-25 ​​сентября 2022 года.

— Чемпионат мира ФИА Формулы-1 посещает страны по всему миру с целью объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем развитие событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное решение нынешней ситуации.

Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к выводу, что согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно, — говорится в заявлении.

Еще до официального принятия решения Формулой-1 отмены этапа в РФ четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что будет бойкотировать Гран-при Сочи, и призвал руководителей Ф-1 исключить его из календаря на 2022 год.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных федераций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов-2022 из российского Санкт-Петербурга в Париж из-за военного вторжения России в Украину.

Матч пройдет 28 мая на арене Стад де Франс.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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