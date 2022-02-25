Формула-1 повідомила про скасування етапу Гран-прі Сочі у Росії у 2022 році через вторгнення РФ 24 лютого в Україну.

Гран-прі у Росії мав відбутися 23-25 вересня 2022 року.

— Чемпіонат світу ФІА Формули-1 відвідує країни по всьому світу із позитивною метою об’єднувати людей та нації. Ми з сумом і шоком спостерігаємо за розвитком подій в Україні та сподіваємося на швидке та мирне вирішення нинішньої ситуації. Увечері у четвер Формула-1, ФІА та команди обговорили позицію нашого спорту і дійшли висновку, що, згідно з поглядами всіх причетних сторін, проведення Гран-прі Росії в нинішніх умовах неможливе, – йдеться у заяві.

Ще до офіційного ухвалення Формулою-1 скасування етапу в РФ чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель заявив, що бойкотуватиме Гран-прі Сочі, і закликав керівників Ф-1 виключити його з календаря на 2022 рік.

Раніше стало відомо, що Союз європейських футбольних федерацій (УЄФА) переніс фінал Ліги чемпіонів-2022 із російського Санкт-Петербурга до Парижа через військове вторгнення Росії в Україну.

Матч відбудеться 28 травня на арені Стад де Франс.