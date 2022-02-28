Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняли рішення про те, щоб усунути футбольні клуби та збірні РФ від участі у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ФІФА 28 лютого.

– Усі російські команди, чи то національні збірні, чи клубні команди, будуть відсторонені від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення. Ці рішення були прийняті сьогодні бюро Ради ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА відповідно вищими директивними органами обох організацій з таких невідкладних питань, – сказано у заяві.

Також 28 лютого УЄФА розірвав контракт із російським Газпромом.

– УЄФА ухвалив рішення про припинення співпраці з Газпромом у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024, – сказано в офіційному повідомленні.

