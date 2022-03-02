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Факты / Спорт

Перед матчем НХЛ мужской хор спел гимн Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
НХЛ гімн

В разных уголках мира продолжают выражать поддержку Украине после того, как российская армия коварно вторглась на территорию нашей страны.

В Канаде во время матча НХЛ между Виннипег Джетс и Монреаль Канадиенс (8:4) перед поединком украинский мужской хор Хусли исполнил национальный гимн Украины.

Хор выступил в знак демонстрации поддержки общества в это непростое время. Мужчины были в украинских вышиванках, а на трибунах многие зрители были с украинской символикой.

Накануне хор и оркестр ведущего американского театра Метрополитен-опера исполнили гимн Украины.

Перед началом оперы Джузеппе Верди Дон Карлос Метрополитен-опера и зрительный зал минутой молчания почтили память невинных жертв российской агрессии.

После этого прозвучал гимн Украины в исполнении хора и оркестра Метрополитен-оперы.

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