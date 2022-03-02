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Факти / Спорт

Перед матчем НХЛ чоловічий хор заспівав гімн України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
НХЛ гімн

У різних куточках світу продовжують висловлювати підтримку Україні після того, як російська армія підступно вторгнулася на територію нашої країни.

У Канаді під час матчу НХЛ між Вінніпег Джетс та Монреаль Канадіенс (8:4) перед поєдинком український чоловічий хор Хуслі, виконав національний гімн України.

Хор виступив у знак демонстрації підтримки громади в цей непростий час. Чоловіки були в українських вишиванках, а на трибунах багато глядачів були з українською символікою.

Напередодні хор та оркестр провідного американського театру Метрополітен-опера виконали гімн України.

Перед початком опери Джузеппе Верді Дон Карлос Метрополітен-опера та зал із глядачами хвилиною мовчання вшанували пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Після цього прозвучав гімн України у виконанні хору та оркестру Метрополітен-опери.

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