У різних куточках світу продовжують висловлювати підтримку Україні після того, як російська армія підступно вторгнулася на територію нашої країни.

У Канаді під час матчу НХЛ між Вінніпег Джетс та Монреаль Канадіенс (8:4) перед поєдинком український чоловічий хор Хуслі, виконав національний гімн України.

Хор виступив у знак демонстрації підтримки громади в цей непростий час. Чоловіки були в українських вишиванках, а на трибунах багато глядачів були з українською символікою.

Напередодні хор та оркестр провідного американського театру Метрополітен-опера виконали гімн України.

Перед початком опери Джузеппе Верді Дон Карлос Метрополітен-опера та зал із глядачами хвилиною мовчання вшанували пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Після цього прозвучав гімн України у виконанні хору та оркестру Метрополітен-опери.