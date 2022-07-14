Июль, 14 в 6:34

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США.

Еще одна медаль Украины: гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США / 2 фотографии

Об этом с места событий передает ведущий Фактов ICTV Андрей Ковальский.

Третье место украинка заняла после выполнения упражнений с лентой.

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Победу Виктория Оноприенко посвятила отцу, который находится на передовой.

XI Всемирные игры по неолимпийским видам спорта будут продолжаться в штате Алабама до 17 июля.

Спортсмены разыгрывают 206 комплектов медалей в 30 видах спорта.

Украинцы соревнуются за награды в 19 видах.

Сборная Украины сразу заявила о себе на соревнованиях.

Только в первый день Всемирных игр в США украинские спортсмены завоевали четыре медали – две золота и две бронзы – и находятся в лидерах медального зачета Игр.