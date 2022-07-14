Еще одна медаль Украины: гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США.
Еще одна медаль Украины: гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США / 2 фотографии
Об этом с места событий передает ведущий Фактов ICTV Андрей Ковальский.
Третье место украинка заняла после выполнения упражнений с лентой.
Сейчас смотрят
Победу Виктория Оноприенко посвятила отцу, который находится на передовой.
XI Всемирные игры по неолимпийским видам спорта будут продолжаться в штате Алабама до 17 июля.
Спортсмены разыгрывают 206 комплектов медалей в 30 видах спорта.
Украинцы соревнуются за награды в 19 видах.
Сборная Украины сразу заявила о себе на соревнованиях.
Только в первый день Всемирных игр в США украинские спортсмены завоевали четыре медали – две золота и две бронзы – и находятся в лидерах медального зачета Игр.