Липень, 14 в 6:34

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла бронзу Всесвітніх ігор у США.

Ще одна медаль України: гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла бронзу Всесвітніх ігор у США / 2 фотографии

Про це з місця події передає ведучий Фактів ICTV Андрій Ковальський.

Третє місце українка посіла після виконання вправ зі стрічкою.

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Перемогу Вікторія Онопрієнко присвятила батькові, який нині перебуває на передовій.

ХІ Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту триватимуть у штаті Алабама до 17 липня.

Спортсмени розігрують 206 комплектів медалей у 30 видах спорту.

Українці змагаються за нагороди в 19 видах.

Збірна України одразу потужно заявила про себе на змаганнях.

Лише в перший день Всесвітніх ігор у США українські спортсмени здобули чотири медалі – два золота та дві бронзи – і перебувають у лідерах медального заліку Ігор.