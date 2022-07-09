Июль, 09 в 19:47

В первый день Всемирных игр в США украинские спортсмены завоевали четыре медали — две золота и две бронзы.

Первую золотую медаль Украине принесла 17-летняя София Гречко в подводном плавании. Она победила на дистанции 200 м моноластом.

– Я волновалась, когда доплывала 150 метров. Но потом я вырвалась вперед, доплывала уже на последних силах и приплыла первой. Подготовка была тяжелой, потому что проходила не в Украине. Не было всех необходимых условий, но я работала как с тренерами, так и без них, – сказала Гречко.

Также золотую медаль получила каратистка Анжелика Терлюга. В финале весовой категории до 55 кг она одолела действующую чемпионку мира, египтянку Ахлам Юссеф – 1.0.

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— Я хочу посвятить эту медаль нашей стране, которая очень сильная и несокрушимая. Несмотря на все эти тяжелые обстоятельства, мы все украинцы, мы очень сильная нация, которая может победить. И я благодарю Вооруженные Силы Украины за то, что я сейчас нахожусь здесь и у меня есть возможность соревноваться, а потом вернуться домой, — сказала спортсменка.

Кроме этого, бронзовым призером Всемирных игр стала Анастасия Деревянко в пауэрлифтинге. Она суммарно показала третий результат в легком весе, набрав 100,72 очка.

Еще одну бронзу в пауэрлифтинге, но уже в среднем весе, добыла в борьбе Лариса Соловьева.

В общем, после первого соревновательного дня Украина идет седьмой в медальном зачете. Лидирует Колумбия, получившая семь медалей (4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые).