На фронте стал фаталистом: призер Всемирных игр Щербатюк о войне и ринге

Июль, 16 в 16:54

24-летний украинский кикбоксер Роман Щербатюк в поединке за бронзовую медаль на Всемирных играх-2022 в американском Бирмингеме уверенно победил финского спортсмена Пиркку Сукси. А еще два месяца тому назад черкасчанин с оружием в руках защищал Украину от российских захватчиков на фронте.

Сначала украинский супертяж уверенно разобрался с венесуэльцем Оскаром Хигуэйрой, но в полуфинале в зрелищном поединке уступил азербайджанцу Бахраму Раджабзе.

Журналист Фактов ICTV Андрей Ковальский пообщался со спортсменом, который рассказал, как оказался на фронте, о своем решении принять участие во Всемирных играх и что будет делать дальше.

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— Роман, расскажи, где тебя застала война?

– Дома, в постели. Я проснулся от телефонного звонка отца, который рассказал, что война началась. Я перед этим, буквально секунд за десять, услышал взрывы. Лежал и убеждал себя, что мне это показалось, но оказалось, что это были первые удары по Черкасской области.

— Какие твои действия были дальше? Лупануло и ты проснулся, что дальше?

– Мы с отцом решили отвезти семью в безопасное место. Моих младших брата и сестру — в деревню к бабушке, а сами пошли записываться в черкасскую тероборону.

— Не было желания 24 февраля, еще когда можно было, уехать за границу?

– Не было. Я обдумывал свои действия. Уже за неделю у меня был собран тревожный чемоданчик. Я знал, что уйду в тероборону, поскольку не был военнослужащим. Это был самый быстрый способ присоединиться к обороне моего города и защите Украины.

– У тебя был военный опыт до этого и как ты попал на фронт?

— Военного опыта как такового не было, хотя год уже учился на военной кафедре в Черкасском университете.

Попал решением командования. Мое подразделение отправили на одно из восточных направлений, и мы начали обороняться и воевать там… В первые дни я не то что был шокирован, я не верил, что со мной это происходит. Потом мы уже привыкали к такой новой реальности и учились жить и выживать в ней.

– Какая твоя роль в армии?

— У нас подразделение стрелковая рота. Перед этим я хотел освоить снайперское дело, но такой возможности мне не давали, потому что у нас не было снайперского подразделения. Я купил себе винтовку из денег, которые мы собрали и которые мне посылали. Я начал осваивать это дело по методичкам, разной литературе, видео с YouTube и т. д. Вообще-то я стрелок.

Первым моим опытом были боевые действия в городе Попасная, куда нас бросили. Это было такое первое сражение.

— Что самое страшное для тебя на войне, когда ты там, в другой реальности, по сути?

— Трудно выделить что-нибудь одно. Все ужасно. Это все настолько огромный микс эмоций, большинство из которых неприятные и которые ты не хочешь никогда в жизни испытывать. А самое страшное, вероятно, когда прилетает снаряд от артобстрела. Ведь против него ты ничего не можешь сделать.

Все решает судьба и какое-то внутреннее предчувствие. Можно выйти на 15 секунд раньше по делу или сменить позицию и попасть под этот снаряд. Можешь никуда не уходить или выйти раньше и остаться в живых. Такая реальность пугала, но к ней, насколько это можно сказать, мы привыкали.

— К оккупантам, россиянам, у тебя какие сейчас чувства?

— Все, что, пожалуй, самое худшее, все какие-то негативные, нецензурные слова. Вся моя ненависть сочетается с ненавистью к этим людям – к оккупанту, к людям, которые там живут. Не важно, какую позицию они занимают, они соучастники происходящего. Народ выбирает власть. Они все причастны к каждой смерти в Украине.

— Когда ты решил, что будешь участвовать во Всемирных играх?

— Сначала я придерживался мнения, что должен оставаться на фронте, в армии и выполнять военные задачи. Потом были люди, в частности мой тренер, который убедил меня, что здесь своим присутствием я могу сделать больше. В частности, подняв флаг Украины на пьедестале, разговаривая с людьми, просто участвуя в соревнованиях, к которым мы шли.

— Какие планы дальше?

— Не знаю. Я на фронте стал фаталистом. То есть я не плыву по течению. Я вообще стараюсь использовать любую возможность по максимуму. Никогда не пренебрегаю какой-либо возможностью. Но природнился к правилу – чему быть, того не миновать. Я военнослужащий, я присягнул народу Украины защищать его и буду продолжать это делать, пока мы не победим.

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Фото: Спортивный комитет Украины