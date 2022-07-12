Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Украинец Колмаков выиграл первое в истории золото Всемирных игр в паркуре

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Богдан Колмаков

Украинец Богдан Колмаков стал чемпионом Всемирных игр-2022 в паркуре по дисциплине скорость.

Он завоевал золото в скоростном перемещении и преодолении препятствий с использованием прыжковых элементов. Его результат – 20.75 сек.

Сейчас смотрят

Второе место занял итальянец Андреа Консолини (20.98), а бронза досталась британцу Дэвиду Нелмсу (21.95).

Богдан Колмаков стал первым чемпионом по паркуру в истории Всемирных игр, ведь эта дисциплина впервые представлена ​​на соревнованиях.

Спортсмен рассказал, что самым сложным для него на этих соревнованиях было – преодолеть нервотрепку.

— Самым сложным было не позволять этому (нервничанью. — Ред.) выйти наружу, и не перегореть. В первую очередь эта медаль для Украины, далее это для моих друзей, девушки и для семьи, — рассказал новоиспеченный чемпион.

В общекомандном зачете Игр-2022 Украина занимает третье место – 23 награды (9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых). Впереди – Германия (15, 2, 8) и Колумбия (9, 8, 3).

XI Всемирные игры проходят в Бирмингеме, США, и закончатся 17 июля.

Читайте
Украина завоевала четыре медали в первый день Всемирных игр-2022

Фото: Спортивный Комитет Украины

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка