Серпень, 12 в 16:34

Український боксер Василь Ломаченко перервав мовчання, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки для російської служби ВВС, яке той дав ще 30 березня.

У цьому інтерв’ю є чимало суперечливих заяв, зокрема в якій служитель церкви каже, що нібито росіяни бомбардують українців через підтримку прав ЛГБТ-спільноти.

Лука, зокрема, сказав, що однією з причин початку війни нібито могло бути голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію на захист прав ЛГБТ-спільноти.

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— ЛГБТ – це була одна, можливо, остання крапля, після якої чаша гніву Божого на нас вилилася. Це ж просто безумство! Ми говоримо, Русь свята, ми говоримо Золотоверхий Київ… А що це? Це повне безумство, – каже Лука.

Також в цьому інтерв’ю священнослужитель заявив, що в українських містах “замість того, щоб молитися до Бога, розклеюють плакати з матами”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Публікація інтерв’ю Луки викликала шквал обурення серед підписників Ломаченка:

Васю, ти проломив дно;

Нічого нового, твоя позиція всім зрозуміла;

Прикол, 170 днів повномасштабної війни, а у Васі вата ще не вигоріла з голови;

Зміни українське громадянство, якщо ти так любиш Кирила та Росію;

Василь виявився продажною Василісою;

Такого відбитого на голову бовдура, як ти, світ ще не бачив.

Відреагував на допис Ломаченка український активіст Сергій Стерненко.

— Ти до російських “братьєв” сам доїдеш чи, може, дочекаєшся, коли їхня ракета вже і до тебе долетить?

Через невиразну позицію боксера щодо російської агресії проти рідної країни звернувся до Ломаченка експерша ракетка України Сергій Стаховський.

— А що там із ватного боксу? Не замовляли? – написав Стаховський у Stories в Instagram.

Після початку повномасштабної війни між Росією та Україною повідомлялося, що боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського та відмовився від титульного бою в ринзі. Водночас Ломаченко публічно не засудив дії країни-агресора.

Митрополит Лука – суперечлива особа. Наприкінці березня громадський діяч та волонтер Роман Сініцин звинуватив його у тому, що журналістка Громадського Вікторія Рощина потрапила у полон, зазначивши, що та їхала у гуманітарній колоні, за яку відповідав Лука.

— Віка їхала саме з цим Лукою в Бердянськ у цій гуманітарній колоні. Їхала, поки Лука не здав Віку ФСБ в Бердянську. Саме через Луку Рощина потрапила в полон.

Лука фігурував і в матеріалі самої Рощиної про полон, який та написала після звільнення: (Росіяни, – Ред.) почали мене водити ще до кількох військових. Потім поговорили з митрополитом Лукою. Коли повернулися, сказали, що я маю проїхати з ними. Мене посадили в автозак і в супроводі чотирьох кадирівців відвезли до будівлі Бердянської райадміністрації.

Рощина розповідала, що на запитання, коли її відпустять, їй казали: “Когда Киев возьмем”. І додавали: “Лука в колонне главный, и он от тебя отказался”.