ЧМ-2022 еще не стартовал, а уже поразил ценами: какая стоимость перелета, проживания и пива в Катаре

Ноябрь, 11 в 15:09

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре может стать одним из самых необычных в истории. Речь идет не только о том, что он проводится поздней осенью и закончится в начале зимы, но и об огромном перечне правил, составленных для туристов этой страны.

Катар – далеко не самая популярная туристическая отметка на карте. Поездка туда — не из дешевых удовольствий, да еще и во время проведения чемпионата мира по футболу.

Факты ICTV рассказывают, во сколько обойдется поездка футбольному фанату на ЧМ-2022.

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Сколько стоит авиабилет в Катар во время ЧМ-2022?

Если футбольный болельщик твердо решил погрузиться в футбольный праздник Мундиаля, сначала ему нужно добраться до страны Персидского залива.

Мы рассмотрим стоимость билетов из четырех столиц Европы в Катар. Из Варшавы можно добраться в Катар за 12 тыс. грн с одной пересадкой во Франкфурте. Прямой билет из польской столицы будет стоить 24 тыс. грн.

Из Будапешта можно найти авиабилеты с пересадками в ценовой политике от 16 тыс. до 43 тыс. грн. Билет из Лондона в Доху с двумя пересадками стартует от 12 тыс. грн, а за прямой придется отдать 33 тыс. грн.

Стоимость билета из Парижа начинается с 14 тыс. грн (две пересадки), или быстрый и более дорогой вариант, который стоит 33 тыс. грн.

В целом такая ценовая политика с билетами в Доху в период ЧМ-2022 наблюдается на всех направлениях из Европы.

А вот минимальная стоимость билетов из других уголков мира:

Из Нью-Йорка – от 18 тыс. грн (примерно $610);

Из Буэнос-Айреса – от 33 тыс. грн (примерно $1 118);

Из Токио – от 15 тыс. грн (примерно $415);

Из Сиднея – от 26 тыс. грн (примерно $881);

Из Каира – от 8 тыс. грн (примерно $221).

Во сколько обойдется проживание в Катаре?

Британских болельщиков предупредили, что поездка на ЧМ-2022 им может обойтись более чем в 5 тыс. фунтов стерлингов (более 211 тыс. грн).

Цены в гостиницах на номера, еще доступные на официальном сайте ЧМ-2022, стартуют с 5,8 тыс. грн за ночь в простейшем номере с бесплатным доступом в тренажерный зал на территории отеля.

За ночь в фешенебельной гостинице Crowne Plaza в Дохе придется выложить до 73 тыс. грн.

Фанаты могут остановиться в апартаментах или виллах. Цены на апартаменты с односпальными кроватями и шкафчиками начинаются от 3,1 тыс. грн.

Суточная стоимость за роскошные виллы, расположенные недалеко от стадиона Халифа, стартует от 36 тыс. грн.

Некоторые болельщики остановятся на борту пришвартованных в Катаре круизных лайнеров. Цены на борту четырехзвездочного лайнера MSC Poesia начинаются с 6,7 тыс. грн за ночь, а в пятизвездочном MSC World Europa – от 13 тыс. грн за ночь.

MSC World Europa может похвастаться шестью бассейнами и спа-центром, а MSC Poesia имеет три бассейна, спа-центр, а также теннисные и баскетбольные площадки на борту.

Еще один вариант проживания в Катаре – официальные фан-поселки, созданные для турнира. Ночь проживания там стартует с 8,4 тыс. грн. Крошечные коттеджи в фанатских поселках могут одновременно вместить до двух гостей и расположены недалеко от стадиона Lusail, где состоится финал.

Газета The Sun пишет, что фанаты в них будут чувствовать себя сардинами за 200 фунтов стерлингов (свыше 8 тыс. грн). За такую ​​же цену болельщики могут разместиться в палатках в фан-кемпинге Qetaifan Island, который насчитывает 1,8 тыс. палаток, в каждой из которых есть две односпальные кровати. Однако поселок не предполагает отдельных душевых комнат.

Более дешевый вариант – фан-поселок Caravan City, где цены начинаются от 4,2 тыс. грн за ночь. Комнаты в нем напоминают фургоны, но там есть Wi-Fi и телевизоры, и расстояние до стадионов ЧМ составит до 20 мин.

Цены на самый дорогой фан-поселок, расположенный на ферме, начинаются с колоссальных 77 тыс. грн за ночь. По этой цене болельщики могут пользоваться собственным бассейном, палаткой для массажа, площадкой для йоги, тренажерным залом и круглосуточным обслуживанием гостей.

В общей сложности Катар ожидает принять около 1,2 млн футбольных фанатов.

Сколько стоят билеты на матчи?

В общей сложности было выпущено 3 010 679 билетов. Больше всего билетов приобрели болельщики из Катара, Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Германии, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Катарские фанаты могли купить билет за $11 (397 грн). А цена на финальный матч для местных болельщиков составила $206 (7,4 тыс. грн). Но такой лакшери-прайс только для местных.

Для иностранных фанатов цены на матчи группового этапа варьируются от $69 до $220 (2,4 тыс. грн-7,9 тыс. грн), а на финал – от $604 до $1 600 (21 тыс. грн-57 тыс. грн).

За месяц до старта Мундиаля купить билет через официальный сайт было уже невозможно. Но их можно было приобрести на специальных сервисах, где за посещение матча группового этапа просили минимум $700 (28 тыс. грн). А за финальную игру от $3 тыс. (108 тыс. грн) и выше.

А что с ценами на пиво?

Футбольные болельщики возмущены ценами, по которым им предлагают приобрести пиво на предстоящем чемпионате мира по футболу.

В Катаре употреблять алкоголь в общественных местах строго запрещено. Не сделают исключения даже во время матчей финальной части ЧМ-2022 – матчи с трибун придется смотреть без бокала хмельного.

Но отели Катара подготовили специальные предложения для болельщиков. Например, паб Champion’s в отеле Marriott в Дохе, позиционирующий себя как лучший спортивный бар города, продает билеты на просмотр финала за $282 (приблизительно 10 тыс. грн), включающий три напитка. То есть за каждую бутылку пива или вина придется выложить $93 (3,3 тыс. грн).

В других отелях Катара тоже повысили цены на алкогольные напитки. Пол-литра пива в них стоит не менее 467 грн. Самый дешевый вариант – выпить хмельного в фан-зоне за 297 грн, но там употреблять алкогольные напитки можно только в конкретные часы.

Некоторые пабы предлагают удачные часы для фанатов со скидками на пиво до 30%. Закуски к алкогольным напиткам, такие как рыба и картофель-фри, обойдутся в примерно 850 грн.

Катар — одна из самых богатых стран в мире на душу населения. Алкоголь здесь дорогой, в частности, из-за так называемого налога на грех, действующего в строгом мусульманском обществе.

Большие цены также могут быть частично объяснены информацией о том, что с гостиниц и баров в Дохе организатор beIN Sports взимает около $28 тыс. (свыше 1 млн грн) за показ матчей. Но это вряд ли успокоит болельщиков, которым придется немало выложить за жилье и билеты на матчи.