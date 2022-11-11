ЧС-2022 ще не стартував, а вже вразив цінами: яка вартість перельоту, проживання та пива у Катарі

Листопад, 11 в 15:09

Чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі може стати одним із найнезвичніших в історії. Йдеться не лише про те, що він проводиться пізньої осені та закінчиться на початку зими, а й про величезний перелік правил, складених для туристів цієї країни.

Катар – далеко не найпопулярніша туристична відмітка на карті. Поїздка туди – не з дешевих задоволень, та ще й на час проведення чемпіонату світу з футболу.

Факти ICTV розповідають, у скільки обійдеться подорож футбольному фанату на ЧС-2022.

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Скільки коштує авіаквиток у Катар під час ЧС-2022?

Якщо футбольний вболівальник твердо вирішив поринути у футбольне свято Мундіалю, спершу йому слід дістатися країни Перської затоки.

Ми розглянемо вартість квитків з чотирьох столиць Європи до Катару. Із Варшави можна дістатися Дохи за 12 тис. грн з однією пересадкою у Франкфурті. Прямий квиток з польської столиці коштуватиме 24 тис. грн.

З Будапешта можна знайти авіаквитки з пересадками у ціновій політиці від 16 тис. грн до 43 тис. грн. Квиток з Лондона до Дохи з двома пересадками (Рим, Мілан) стартує від 12 тис. грн, а за прямий доведеться віддати 33 тис. грн.

Вартість квитка з Парижа починається з 14 тис. грн (дві пересадки), або ж швидкий та дорожчий варіант, який коштує 33 тис. грн.

Загалом, така цінова політика з квитами до Дохи у період ЧС-2022 спостерігається на всіх напрямках з Європи.

Для прикладу, ось мінімальна вартість квитків з інших куточків світу:

З Нью-Йорка – від 18 тис. грн (приблизно $610);

З Буенос-Айреса – від 33 тис. грн (приблизно $1 118);

З Токіо – від 15 тис. грн (приблизно $415);

З Сіднея – від 26 тис. грн (приблизно $881);

З Каїра – від 8 тис. грн (приблизно $221).

У скільки обійдеться проживання в Катарі?

Британських вболівальників попередили, що поїздка на ЧС-2022 їм може обійтися у понад 5 тис. фунтів стерлінгів (понад 211 тис. грн).

Ціни в готелях на номери, які ще доступні на офіційному сайті ЧС-2022, стартують з 5,8 тис. грн за ніч у найпростішому номері з безкоштовним доступом до тренажерного залу на території готелю.

За ніч у фешенебельному готелі Crowne Plaza у Досі доведеться викласти до 73 тис. грн.

Фанати мають можливість зупинитися в апартаментах або віллах. Ціни на апартаменти з односпальними ліжками та шафками починаються від 3,1 тис грн.

Добова вартість за розкішні вілли, що розташовані неподалік від стадіону Халіфа, стартує від 36 тис. грн

Деякі вболівальники зупиняться на борту пришвартованих у Катарі круїзних лайнерів. Ціни на борту чотиризіркового лайнера MSC Poesia починаються від 6,7 тис. грн за ніч, а у п’ятизірковому MSC World Europa – від 13 тис. грн за ніч.

MSC World Europa може похизуватися шістьма басейнами та спа-центром, а MSC Poesia має три басейни, спа-центр, а також тенісні та баскетбольні майданчики на борту.

Ще один варіант проживання у Катарі – офіційні фан-селища, створені для турніру. Ніч проживання там стартує від 8,4 тис. грн. Крихітні котеджі у фанатських селищах можуть одночасно вмістити до двох гостей і розташовані неподалік від стадіону Lusail, де відбудеться фінал.

Газета The Sun пише, що фанати у них будуть почуватися сардинами за 200 фунтів стерлінгів (понад 8 тис. грн). За таку ж ціну вболівальники можуть розміститися у наметах у фан-кемпінгу Qetaifan Island, який налічує 1,8 тис. наметів, у кожному з яких є два односпальні ліжка. Однак селище не передбачає окремих душових кімнат.

Дешевший варіант – фан-селище Caravan City, де ціни починаються від 4,2 тис. грн за ніч. Кімнати у ньому нагадують фургони, але там є Wi-Fi і телевізори, і відстань до стадіонів ЧС становитиме до 20 хв.

Ціни на найдорожче фан-селище, розташоване на фермі, починаються від колосальних 77 тис. грн за ніч. За цю ціну вболівальники можуть користуватися власним басейном, наметом для масажу, майданчиком для йоги, тренажерним залом і цілодобовим обслуговуванням гостей.

Загалом, Катар очікує прийняти близько 1,2 млн футбольних фанів.

Скільки коштують квитки на матчі?

Загалом було випущено 3 010 679 квитків. Найбільше квитків придбали вболівальники з Катару, Аргентини, Бразилії, Англії, Франції, Німеччини, Мексики, Саудівській Аравії, ОАЕ та США.

Катарські фанати могли купити квиток за $11 (397 грн). А ціна на фінальний матч для місцевих вболівальників становила $206 (7,4 тис. грн). Але такий лакшері-прайз лише для місцевих.

Для іноземних фанів ціни на матчі групового етапу варіюються від $69 до $220 (2,4 тис. грн-7,9 тис. грн), а на фінал – від $604 до $1 600 (21 тис. грн-57 тис. грн).

За місяць до старту Мундіалю купити квиток через офіційний сайт було вже неможливо. Але їх можна було придбати на спеціальних сервісах, де за відвідування матчу групового етапу просили щонайменше $700 (28 тис. грн). А за фінальну гру від $3 тис. (108 тис. грн) і вище.

А що з цінами на пиво?

Футбольні вболівальники обурені цінами, за якими їм пропонують придбати пиво на майбутньому чемпіонаті світу з футболу.

У Катарі вживати алкоголь у громадських місцях суворо заборонено. Не зроблять винятку навіть під час матчів фінальної частини ЧС-2022 – матчі з трибун доведеться дивитися без келиха хмільного.

Але готелі Катару підготували спеціальні пропозиції для уболівальників. Наприклад, паб Champion’s у готелі Marriott у Досі, що позиціонує себе як найкращий спортивний бар міста, продає квитки на перегляд фіналу за $282 (приблизно 10 тис. грн), що включає три напої. Тобто, за кожну пляшку пива чи вина доведеться викласти $93 (3,3 тис. грн).

В інших готелях Катару теж підвищили ціни на алкогольні напої. Пів літра пива в них коштує щонайменше 467 грн. Найдешевший варіант – випити хмільного у фан-зоні за 297 грн, але там вживати алкогольні напої можна лише у конкретні години.

Деякі паби пропонують щасливі години для фанатів зі знижками на пиво до 30%. Закуски до алкогольних напоїв, як-от риба та картопля-фрі, обійдуться у приблизно 850 грн.

Катар є однією з найбагатших країн у світі на душу населення. Алкоголь у ньому дорогий, зокрема, через так званий податок на гріх, який діє в суворому мусульманському суспільстві.

Великі ціни також можуть бути частково пояснені інформацією про те, що з готелів і барів у Досі організатор beIN Sports стягує близько $28 тис. (понад 1 млн грн) за показ матчів. Але це навряд чи якось заспокоїть вболівальників, яким доведеться чимало викласти за житло та квитки на матчі.