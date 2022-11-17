Ноябрь, 17 в 18:22

Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета Украины. За его кандидатуру отдали свои голоса 123 делегата.

Об этом стало известно по итогам заседания ХХХVII отчетно-выборной ассамблеи НОК.

На выборах Вадим Гутцайт набрал 123 (83,6%) голоса, Жан Беленюк — 22 (14,97%), а Игорь Малинский — 2 (1,36%).

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— Всю свою жизнь я посвятил спорту, я работаю на благо спорта, и мне очень приятно, что вы меня выбрали. Вы доверили мне руководить основным олимпийским органом в течение четырех лет. Я хочу сказать, что невозможно будет работать без вас всех, — сказал он по итогам голосования, видеокомментарий которого распространил журналист телеканала ICTV Андрей Ковальский.

Он добавил, что рассчитывает на каждого члена украинской олимпийской семьи.

⚡️Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України! Результати голосування, яке відбулось під час 37 Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк — 14,97%, Ігор Малинський — 1,36%. Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду! pic.twitter.com/8bBiLMVEuR — НОК України (@OlympicUA) November 17, 2022

Предыдущим главой Национального олимпийского комитета был Сергей Бубка, который занимал эту должность с 2005 года. В этом году Сергей Бубка отказался подавать свою кандидатуру на продолжение каденции.

Справочно. Вадим Гутцайт является олимпийским чемпионом по фехтованию на Олимпийских играх 1992 года, проходивших в Испании. Он также занимал должность тренера и президента Федерации фехтования Украины.

В период с 2018 года Гутцайт был директором Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, а в период с 4 марта 2020 года является министром молодежи и спорта Украины.

Источник: НОК Украины