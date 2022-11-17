Вадим Гутцайт избран новым президентом Национального олимпийского комитета
Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета Украины. За его кандидатуру отдали свои голоса 123 делегата.
Об этом стало известно по итогам заседания ХХХVII отчетно-выборной ассамблеи НОК.
На выборах Вадим Гутцайт набрал 123 (83,6%) голоса, Жан Беленюк — 22 (14,97%), а Игорь Малинский — 2 (1,36%).
— Всю свою жизнь я посвятил спорту, я работаю на благо спорта, и мне очень приятно, что вы меня выбрали. Вы доверили мне руководить основным олимпийским органом в течение четырех лет. Я хочу сказать, что невозможно будет работать без вас всех, — сказал он по итогам голосования, видеокомментарий которого распространил журналист телеканала ICTV Андрей Ковальский.
Он добавил, что рассчитывает на каждого члена украинской олимпийской семьи.
⚡️Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України!
Результати голосування, яке відбулось під час 37 Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк — 14,97%, Ігор Малинський — 1,36%.
Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду! pic.twitter.com/8bBiLMVEuR
— НОК України (@OlympicUA) November 17, 2022
Предыдущим главой Национального олимпийского комитета был Сергей Бубка, который занимал эту должность с 2005 года. В этом году Сергей Бубка отказался подавать свою кандидатуру на продолжение каденции.
Справочно. Вадим Гутцайт является олимпийским чемпионом по фехтованию на Олимпийских играх 1992 года, проходивших в Испании. Он также занимал должность тренера и президента Федерации фехтования Украины.
В период с 2018 года Гутцайт был директором Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, а в период с 4 марта 2020 года является министром молодежи и спорта Украины.
Источник: НОК Украины