Листопад, 17 в 18:22

Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За його кандидатуру віддали свої голоси 123 делегати.

Про це стало відомо за підсумками засідання ХХХVII звітно-виборної асамблеї НОК.

На виборах Вадим Гутцайт набрав 123 (83,6%) голоси, Жан Беленюк – 22 (14,97%), а Ігор Малинський – 2 (1,36%).

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– Все своє життя я присвятив спорту і працюю на благо спорту, і мені дуже приємно, що ви мене обрали. Ви довірили мені керувати основним олімпійським органом протягом чотирьох років. Я хочу сказати, що неможливо буде працювати без вас усіх, – сказав він за підсумками голосування, відеокоментар якого поширив журналіст телеканалу ICTV Андрій Ковальський.

Він додав, що розраховує на кожного члена української олімпійської родини.

⚡️Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України! Результати голосування, яке відбулось під час 37 Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк – 14,97%, Ігор Малинський – 1,36%. Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду! pic.twitter.com/8bBiLMVEuR — НОК України (@OlympicUA) November 17, 2022

Попереднім очільником Національного олімпійського комітету був Сергій Бубка, який обіймав цю посаду з 2005 року. Цьогоріч Сергій Бубка відмовився подавати свою кандидатуру на продовження каденції.

Довідково. Вадим Гутцайт є олімпійський чемпіон з фехтування на Олімпійських Іграх 1992 року, що проходили в Іспанії. Він також обіймав посаду тренера і президента Федерації фехтування України.

У період з 2018 року Гутцайт був директором Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, а у період з 4 березня 2020 року є міністром молоді та спорту України.

Джерело: НОК України