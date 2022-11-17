Вадима Гутцайта обрано новим президентом Національного олімпійського комітету
Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За його кандидатуру віддали свої голоси 123 делегати.
Про це стало відомо за підсумками засідання ХХХVII звітно-виборної асамблеї НОК.
На виборах Вадим Гутцайт набрав 123 (83,6%) голоси, Жан Беленюк – 22 (14,97%), а Ігор Малинський – 2 (1,36%).
– Все своє життя я присвятив спорту і працюю на благо спорту, і мені дуже приємно, що ви мене обрали. Ви довірили мені керувати основним олімпійським органом протягом чотирьох років. Я хочу сказати, що неможливо буде працювати без вас усіх, – сказав він за підсумками голосування, відеокоментар якого поширив журналіст телеканалу ICTV Андрій Ковальський.
Він додав, що розраховує на кожного члена української олімпійської родини.
⚡️Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України!
Результати голосування, яке відбулось під час 37 Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк – 14,97%, Ігор Малинський – 1,36%.
Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду! pic.twitter.com/8bBiLMVEuR
— НОК України (@OlympicUA) November 17, 2022
Попереднім очільником Національного олімпійського комітету був Сергій Бубка, який обіймав цю посаду з 2005 року. Цьогоріч Сергій Бубка відмовився подавати свою кандидатуру на продовження каденції.
Довідково. Вадим Гутцайт є олімпійський чемпіон з фехтування на Олімпійських Іграх 1992 року, що проходили в Іспанії. Він також обіймав посаду тренера і президента Федерації фехтування України.
У період з 2018 року Гутцайт був директором Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, а у період з 4 березня 2020 року є міністром молоді та спорту України.
Джерело: НОК України