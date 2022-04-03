В условиях полномасштабной войны в Украине все украинские спортсмены и тренеры ясно понимают, кто является врагом для нашего государства.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, комментируя более ранние рекомендации министерства по коммуникации со спортсменами из РФ.

– Если еще до зимних Олимпийских игр я давал какие-то советы (по коммуникации украинских спортсменов с российскими, — Ред.), то я уверен, что сегодня мы все понимаем, и все спортсмены уже понимают, и все тренеры понимают, кто наш друг, а кто наш враг… В жизни многие дружили, но сейчас мы все понимаем, кто товарищ, а кто уже реальный враг для наших спортсменов и нашей страны, – подчеркнул Гутцайт.

Министр добавил, что после начала полномасштабной войны также разорвал отношения с некоторыми спортивными коллегами и знакомыми из РФ. В то же время, по словам Гутцайта, некоторые российские коллеги звонили со словами поддержки.

– В таких сложных условиях понимаешь, кто есть кто. И мне приятно, что я увидел, кто есть кто, – заявил министр.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх-2020 в Токио вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих разгорелся скандал из-за ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Магучих тогда заверила, что у нее не было политической позиции и что она не отрицает, что между Украиной и РФ идет война.

Комментируя эту ситуацию, Вадим Гутцайт отметил, что в министерстве рассматривают разработку пособий для атлетов, как и где себя вести.

К зимним Олимпийским играм-2022, состоявшимся в Пекине, спортсмены сборной Украины уже получили четкие рекомендации на случай возможных провокаций россиян. Им, в частности, рекомендовали не стоять рядом со спортсменами из РФ с их флагом.