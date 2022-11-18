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Факты / Спорт

Не могу остаться при таком составе: Шевченко объявил о выходе из членов НОК

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Андрій Шевченко
Фото: Getty Images

Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что не может оставаться членом НОК при таком составе.

Соответствующее заявление Шевченко сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

— В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы. Я считаю почетной работу в НОК, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе, — написал Шевченко.

Он добавил, что “мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев”.

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— Должны быть их достойными, — добавил экснаставник сборной Украины.

17 ноября на Генассамблее НОК избрали новых членов Национального олимпийского комитета на период 2022-2026 годов. Вероятно, решение Шевченко связано с тем, что новыми членами НОК избрали двух депутатов от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

Кроме этих одиозных лиц членами НОК избрали также и выдающихся украинских спортсменов, в частности Андрея Шевченко, Александра Усика, Марину Бех-Романчук, Лилию Подкопаеву, Ольгу Харлан и других. Президентом НОК был избран министр спорта Вадим Гутцайт.

Андрея Шевченко утвердили не только в статусе члена организации, но и как одного из ее вице-президентов.

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