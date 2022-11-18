Не можу залишатися за такого складу: Шевченко оголосив про вихід з членів НОК

Листопад, 18 в 17:26

Екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що не може залишатися членом НОК за такого складу.

Відповідну заяву Шевченко зробив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в НОК, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися у складі НОК за такого складу, – написав Шевченко.

Він додав, що “ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців”.

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— Мусимо бути гідними їх, – додав екснаставник збірної України.

17 листопада на Генасамблеї НОК обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Ймовірно, рішення Шевченка пов’язано з тим, що новими членами НОК обрали двох депутатів від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

Окрім цих одіозних осіб, членами НОК обрали також і видатних українських спортсменів, зокрема Андрія Шевченка, Олександра Усика, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву, Ольгу Харлан та інших. Президентом НОК було обрано міністра спорту Вадима Гутцайта.

Андрія Шевченка затвердили не лише у статусі члена організації, а й як одного з її віцепрезидентів.