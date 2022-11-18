Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины

Ноябрь, 18 в 18:26

Депутаты от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НОК в пятницу, 18 ноября.

Сообщается, что они уже обратились с соответствующими заявлениями к новому президенту НОК Вадиму Гутцайту.

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— Сегодня Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем уже поданы заявления о выходе из состава НОК, поэтому мы прекращаем их членство. Надеюсь, что этот вопрос будет снят, – прокомментировал Гутцайт в эфире ТК Киев.

Он добавил, что поскольку они были не на руководящих должностях НОК, им не будут искать замену.

Новый глава НОК также прокомментировал информацию с Андреем Шевченко, который объявил о выходе из организации.

— Насчет Андрея Шевченко мы общались с ним. Он предупредил меня, что написал. Но я ему потом набрал, когда он опубликовал свои мысли. Я ему сказал, что уже написаны письма о выходе из НОК Шуфричем и Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем прорабатывать, как дальше нам работать вместе, — сказал он.

Ранее бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил о выходе из состава НОК, членами которого в частности стали Суркис и Шуфрич. По словам Шевченко, причиной решения стал состав НОК.

Об уходе из НОК заявил также президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Накануне новым президентом НОК Украины был избран министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Андрей Шевченко стал вице-президентом организации.

Также членами НОК стали боксер Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, экс-гимнастка Лилия Подкопаева, фехтовальщица Ольга Харлан и нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.