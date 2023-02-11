Пидручный вошел в первую пятерку в спринте на ЧМ-2023 по биатлону

Февраль, 11 в 18:54

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный стал пятым в мужской спринтерской гонке на чемпионате мира-2023 в немецком Оберхофе.

Пидручный закрыл все мишени на обоих огневых рубежах и стал одним из шести спортсменов, кому удалось это сделать в текущем спринте на 10 км.

От выигравшего золото норвежца Йоханнеса Бьо украинец финишировал с отставанием в 53,4 секунды, а от медали — 14 секунд. Остальные две позиции на подиуме тоже заняли представители Норвегии – вторым финиша достался Тарьей Бьо, а третьим стал Стурла Легрейд.

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Что касается выступлений украинцев, то еще два представителя нашей страны вошли в топ-30: Антон Дудченко с одним промахом стал 21-м, Богдан Цимбал финишировал 29-м. Еще один украинец Артем Прима с двумя штрафами стал 44-м.

ЧМ-2023 продлится завтра, 12 декабря. В Оберхофе пройдут женская и мужская гонки преследования.

Фото: biathlon.com.ua