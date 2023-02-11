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Факти / Спорт

Підручний увійшов до першої п’ятірки у спринті на ЧС-2023 з біатлону

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний став п’ятим у чоловічій спринтерській гонці на чемпіонаті світу-2023 у німецькому Обергофі.

Підручний закрив усі мішені на обох вогневих рубежах і став одним із шести спортсменів, кому вдалося це зробити у поточному спринті на 10 км.

Від норвежця Йоханнеса Бьо, який виграв золото, українець фінішував із відставанням у 53,4 секунди, а до медалі – 14 секунд. Інші дві позиції на подіумі теж зайняли представники Норвегії – другим фінішу дістався Тар’єй Бьо, а третім став Стурла Легрейд.

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Фінішувавши у першій шістці, Підручний потрапив до квіткової церемонії після спринтерської гонки.

Щодо виступів українців, то ще два представники нашої країни увійшли до першої тридцятки: Антон Дудченко з одним промахом став 21-м, Богдан Цимбал фінішував 29-м. Ще один українець Артем Прима з двома штрафами став 44-м.

ЧС-2023 продовжиться завтра, 12 грудня. В Обергофі відбудуться жіноча та чоловіча гонки переслідування.

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Фото: biathlon.com.ua

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