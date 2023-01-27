Январь, 27 в 14:29

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золото на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

Она стала победительницей второй индивидуальной гонки среди женщин.

28-летняя биатлонистка преодолела дистанцию 7,5 км всего за 23:14,5 мин.

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Первый отрезок украинка прошла со средней скоростью, и после стрельбы лежа без промаха поднялась в топ-5.

В стойке она закрыла все пять мишеней и вышла в промежуточные лидеры. Свою основную соперницу, шведку Йоханссон украинка опередила всего на полсекунды.

Серебряную медаль получила скандинавка Тильда Йоханссон, бронза досталась немецкой биатлонистке Ванессе Гинц.

На следующей гонке преследования, которая запланирована на 28 января, Анастасия Меркушина будет стартовать первой.

Еще одной украинской призеркой стала Юлия Джима. Она получила серебряную медаль в индивидуальной гонке 25 января.

Лидер сборной Украины на протяжении дистанции допустила лишь один недостаток, закрыв 19 из 20 мишеней. В итоге она добралась к финишу третьей с отставанием от второго места всего на 5,5 сек.

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Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: Biathlon