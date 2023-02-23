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Факты / Спорт

Украинка Новосад завоевала бронзу на ЧМ-2023 по лыжной акробатике

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Анастасія Новосад
Фото: Getty Images

Украинка Анастасия Новосад завоевала бронзовую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира-2023 по фристайлу и сноуборду в грузинском Бакуриане.

Финал чемпионата мира по лыжной акробатике, в который, кроме Новосад, отобралась также украинка Ольга Полюк, состоял из двух прыжков.

По итогам первой спортсменки отбирались в суперфинал – необходимо было попасть в первую шестерку. Это удалось сделать только Новосад. А уже потом шесть спортсменок выполнили по одному прыжку, по итогам которых определялась судьба медалей.

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В суперфинале Анастасия Новосад выполнила прыжок на 82.84 балла и заняла третье место.

Золото досталось китайской спортсменке Финью Кон (85:30), а серебро взяла представительница Австралии Даниэль Скотт (83:84).

Для Украины это вторая медаль на ЧМ-2023. Ранее наша сборная по лыжной акробатике в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского заняла третье место в командном турнире. Это первая в истории командная медаль для Украины на чемпионатах мира.

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