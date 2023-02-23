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Факти / Спорт

Українка Новосад виборола бронзу на ЧС-2023 з лижної акробатики

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анастасія Новосад
Фото: Getty Images

Українка Анастасія Новосад виборола бронзову медаль у лижній акробатиці на чемпіонаті світу-2023 з фрістайлу та сноуборду у грузинському Бакуріані.

Фінал чемпіонату світу з лижної акробатики, до якого, окрім Новосад, відібралася також українка Ольга Полюк, складався з двох стрибків.

За підсумками першого спортсменки відбиралися у суперфінал – необхідно було потрапити до першої шістки. Це вдалося зробити лише Новосад. А вже потім шість спортсменок виконали по одному стрибку, за якими визначалася доля медалей.

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У суперфіналі Анастасія Новосад виконала стрибок на 82.84 бали та посіла третє місце.

Золото дісталося китайській спортсменці Фінью Кон (85.30), а срібло взяла представниця Австралії Данієль Скотт (83.84).

Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше наша збірна з лижної акробатики у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського посіла третє місце у командному турнірі. Це перша в історії командна медаль для України на чемпіонатах світу.

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