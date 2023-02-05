Февраль, 04 в 23:21

Украинский лыжный акробат Дмитрий Котовский одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в американском Дир Велли, штат Юта.

В суперфинале соревнований 21-летний Котовский выполнил прыжок Ураган, за который ему присудили 138,82 балла. Украинец опередил ближайшего соперника из Китая Ли Тяньма, которому досталось серебро, на 18,85 балла.

Это первое золото для Дмитрия в карьере и третий подиум в сезоне. Для сборной Украины это пятая победа в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.

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В пресс-службе НОК отметили, что прыжок Ураган — самый сложный в этом виде спорта. Другими словами – это тройное сальто с пятью винтами (фул-трипл фул-фул). До этого этот прыжок удалось исполнить только одному спортсмену, американцу Джерету Петерсону – вице-чемпиону Олимпиады-2010.

TRIPLO SALTO MORTALE Dmytro Kotovskyi, 21enne ucraino, con una prova pazzesca ottiene la vittoria nella tappa di Deer Valley #EurosportSCI | #FISfreestyle | #aerials | #Kotovskyi pic.twitter.com/kfBx9lUuQ7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 4, 2023

В суперфинал Кубка мира кроме Котовского вышли еще двое украинцев Владимир Кушнир и Максим Кузнецов, которые финишировали на четвертом и шестом местах соответственно.

В женской лыжной акробатике ни одна украинка не смогла преодолеть квалификацию: Анастасия Новосад, Ольга Полюк, Ангелина Брикина и Анастасия Гасюк завершили соревнования после первого прыжка.