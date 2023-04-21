Журнал Die Aktuelle опубликовал интервью Шумахера, созданное искусственным интеллектом

Семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд на немецкий журнал Die Aktuelle, который опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом интервью с легендой Формулы-1.

Издание Die Aktuelle разместило на первой полосе снимок улыбающегося 54-летнего Шумахера с заголовком: Михаэль Шумахер, первое интервью. На обложке также указано, что это звучит обманчиво реалистично.

Журнал утверждал, что он взял первое интервью с семикратным чемпионом Формулы-1, которого не видели на публике с тех пор, как он получил серьезную черепно-мозговую травму в декабре 2013 года.

Фальшивое интервью содержится на восьмой странице журнала с заголовком Моя жизнь полностью изменилась и содержит вымышленные цитаты, которые приписывают Шумахеру, обсуждая его семейную жизнь после аварии и состояние здоровья. Уточнение, что ответы Шумахера сгенерировал искусственный интеллект, есть только внутри статьи.

Представитель семьи Шумахера подтвердил ESPN и CNN, что будут приняты юридические меры.

— Я могу подтвердить, что семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд из-за поддельного интервью с искусственным интеллектом немецким изданием Die Aktuelle, — сказал представитель Шумахеров.

После несчастного случая на лыжах семья Шумахера приложила все усилия, чтобы защитить частную жизнь Михаэля. Сейчас его состояние здоровья неизвестно. Считается, что он находится в доме семьи в Швейцарии.

Die Aktuelle имеет давнюю историю с Шумахерами. В 2014 году журнал разместил на обложке фотографию Михаэля и его жены Коринны под заголовком Проснулись, хотя статья, о которой шла речь, была посвящена людям, которые проснулись после комы в прошлом.

Журнал также выиграл судебное дело против Шумахеров в следующем году после того, как на обложке было написано, что в жизни Коринны появилась “новая любовь”, но статья была о дочери супругов, Джине.

Коринна Шумахер рассказала о состоянии своего мужа в документальном фильме Netflix о его карьере в Формуле-1 под названием Шумахер.

— Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью настолько, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля, — рассказала тогда его жена.

Тогда она рассказала, что Михаэль проходит терапию и семья делает все возможное, чтобы ему стало лучше и чтобы ему было комфортно. Она также подчеркнула, что “личное — это личное”.

Сын Шумахера, Мик, выступал в Формуле-1 за команду Haas в 2021 и 2022 годах, но в 2023 году остался без гоночного места. Мик Шумахер является резервным водителем Mercedes и Льюиса Хэмилтона, который делит рекорд с отцом Мика — семь чемпионских титулов.

Источник : ESPN, CNN

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