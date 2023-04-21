Журнал Die Aktuelle опублікував інтерв'ю Шумахера, створене штучним інтелектом

Сім’я Міхаеля Шумахера планує подати до суду на німецький журнал Die Aktuelle, який опублікував згенероване штучним інтелектом інтерв’ю з легендою Формули-1.

Видання Die Aktuelle розмістило на першій шпальті знімок усміхненого 54-річного Шумахера із заголовком: Міхаель Шумахер, перше інтерв’ю. На обкладинці також зазначено, що це звучить оманливо реалістично.

Журнал стверджував, що він взяв перше інтерв’ю з семиразовим чемпіоном Формули-1, якого не бачили на публіці відтоді, як він отримав серйозну черепно-мозкову травму у грудні 2013 року.

Фальшиве інтерв’ю міститься на восьмій сторінці журналу із заголовком Моє життя повністю змінилося та містить вигадані цитати, які приписують Шумахеру, обговорюючи його сімейне життя після аварії та стан здоров’я. Уточнення, що відповіді Шумахера згенерував штучний інтелект, є лише всередині статті.

Представник сім’ї Шумахера підтвердив ESPN та CNN, що будуть вжиті юридичні заходи.

— Я можу підтвердити, що сім’я Міхаеля Шумахера планує подати до суду через підроблене інтерв’ю зі штучним інтелектом німецьким виданням Die Aktuelle, – сказав представник Шумахерів.

Після нещасного випадку на лижах сім’я Шумахера доклала всіх зусиль, щоб захистити приватне життя Міхаеля. Зараз його стан здоров’я невідомий. Вважається, що він перебуває в будинку сім’ї у Швейцарії.

Die Aktuelle має давню історію з Шумахерами. У 2014 році журнал розмістив на обкладинці фотографію Міхаеля та його дружини Корінни під заголовком Прокинулися, хоча стаття, про яку йшлося, була присвячена людям, які прокинулися після коми в минулому.

Журнал також виграв судову справу проти Шумахерів наступного року після того, як на обкладинці було написано, що в житті Корінни з’явилося “нове кохання”, але стаття була про доньку подружжя, Джину.

Корінна Шумахер розповіла про стан свого чоловіка у документальному фільму Netflix про його кар’єру в Формулі-1 під назвою Шумахер.

— Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати насолоджуватися своїм особистим життям настільки, наскільки це можливо. Міхаель завжди захищав нас, а тепер ми захищаємо Міхаеля, – розповіла тоді його дружина.

Тоді вона розповіла, що Міхаель проходить терапію і сім’я робить все можливе, щоб йому стало краще і щоб йому було комфортно. Вона також підкреслила, що “особисте є особистим”.

Син Шумахера, Мік, виступав у Формулі-1 за команду Haas у 2021 та 2022 роках, але у 2023 році залишився без гоночного місця. Мік Шумахер є резервним водієм Mercedes і Льюїса Гемілтона, який ділить рекорд з батьком Міка – сім чемпіонських титулів.

Джерело : ESPN, CNN

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