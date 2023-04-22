Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle

Издатель немецкого таблоида Die Aktuell компания Funke уволила с должности главного редактора Анне Хоффманн, которая возглавляла журнал с 2009 года.

Решение было принято после того, как журнал издал фейковое интервью бывшего пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, которое сгенерировал искусственный интеллект.

В Funke извинились перед семьей Шумахеров за публикацию “интервью” в последнем номере Die Aktuelle.

— Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издательства, как Funke, — сказала исполнительный директор Funke Бьянка Польманн.

В сообщении компании отмечается, что Хоффманн будет уволена с сегодняшнего дня (22 апреля, — Ред.).

Что известно об интервью Шумахера, сгенерированное ИИ?

Передовица последнего номера журнала Die Aktuelle вышла со снимком улыбающегося Шумахера и с заголовком: Михаэль Шумахер, первое интервью.

Журнал утверждал, что взял первое интервью с семикратным чемпионом Формулы-1, которого не видели на публике с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года.

Фальшивое интервью содержится на восьмой странице журнала с заголовком Моя жизнь полностью изменилась и содержит вымышленные цитаты, которые приписывают Шумахеру. О том, что интервью было сгенерировано ИИ говорится только внутри статьи.

В ответ на выходку журнала представитель семьи Шумахеров заявил, что они планируют подать на издание в суд.

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