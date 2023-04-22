Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle

Міхаель Шумахер
Фото: Depositphotos

Издатель немецкого таблоида Die Aktuell компания Funke уволила с должности главного редактора Анне Хоффманн, которая возглавляла журнал с 2009 года.

Решение было принято после того, как журнал издал фейковое интервью бывшего пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, которое сгенерировал искусственный интеллект.

В Funke извинились перед семьей Шумахеров за публикацию “интервью” в последнем номере Die Aktuelle.

— Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издательства, как Funke, — сказала исполнительный директор Funke Бьянка Польманн.

В сообщении компании отмечается, что Хоффманн будет уволена с сегодняшнего дня (22 апреля, — Ред.).

Что известно об интервью Шумахера, сгенерированное ИИ?

Передовица последнего номера журнала Die Aktuelle вышла со снимком улыбающегося Шумахера и с заголовком: Михаэль Шумахер, первое интервью.

Журнал утверждал, что взял первое интервью с семикратным чемпионом Формулы-1, которого не видели на публике с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года.

Фальшивое интервью содержится на восьмой странице журнала с заголовком Моя жизнь полностью изменилась и содержит вымышленные цитаты, которые приписывают Шумахеру. О том, что интервью было сгенерировано ИИ говорится только внутри статьи.

В ответ на выходку журнала представитель семьи Шумахеров заявил, что они планируют подать на издание в суд.

Михаэль Шумахер, Формула-1, Штучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Семья Шумахера будет судиться с журналом, который опубликовал фейковое интервью пилота
Міхаель Шумахер
Украинец победил на этапе автогонок Формула Рено 2.0
Іван Клименко
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Сгенерированное ИИ интервью Шумахера: с должности уволили главного редактора Die Aktuelle
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь