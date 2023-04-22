Згенероване ШІ інтерв’ю Шумахера: з посади звільнили головну редакторку Die Aktuelle

Видавець німецького таблоїду Die Aktuell компанія Funke звільнила з посади головного редактора Анне Гоффманн, яка очолювала журнал з 2009 року.

Рішення ухвалили після того, як журнал видав фейкове інтерв’ю колишнього пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера, яке згенерував штучний інтелект.

У Funke вибачилися перед родиною Шумахерів за публікацію “інтерв’ю” в останньому номері Die Aktuelle.

— Ця позбавлена смаку та оманлива стаття ніколи не повинна була з’явитися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми та наші читачі очікуємо від такого видавництва, як Funke, – сказала виконавча директорка Funke Б’янка Польманн.

У повідомленні компанії зазначається, що Гоффманн буде звільнена із сьогоднішнього дня (22 квітня, – Ред.).

Що відомо про інтерв’ю Шумахера, згенероване ШІ?

Передовиця останнього номеру журналу Die Aktuelle вийшла зі знімком усміхненого Шумахера та із заголовком: Міхаель Шумахер, перше інтерв’ю.

Журнал стверджував, що взяв перше інтерв’ю з семиразовим чемпіоном Формули-1, якого не бачили на публіці відтоді, як він отримав черепно-мозкову травму у грудні 2013 року.

Фальшиве інтерв’ю міститься на восьмій сторінці журналу із заголовком Моє життя повністю змінилося та містить вигадані цитати, які приписують Шумахеру. Про те, що інтерв’ю було згенеровано ШІ йдеться лише всередині статті.

У відповідь на витівку журналу представник сім’ї Шумахерів заявив, що вони планують подати на видання до суду.

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