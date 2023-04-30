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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Это низость! Украинские дзюдоисты раскритиковали решение МФД за допуск россиян к ЧМ-2023

Богдан Ядов Дар'я Білодід

Украинские дзюдоисты отреагировали на допуск в нейтральном статусе россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

О решении сообщили в последний день подачи заявки на чемпионат мира-2023 в Катаре. Тогда же Россия подала список участников на турнир, где есть по меньшей мере семь спортсменов с военным званием и входящих в ЦСКА.

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед отметила, что допуск атлетов, которые находятся на контракте в Вооруженных силах и МВД, противоречит рекомендациям МОК. Спортсменка назвала это нонсенсом.

Кроме того, участие россиян и белорусов в Мундиале ставит под сомнение поездку на соревнования сборной Украины.

— Я считаю, что допускать к международным соревнованиям военнослужащих страны террориста, которые каждый день убивают украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низость, — написала Белодед на своей странице в Instagram.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов отметил, что допуск россиян и белорусов в последний возможный день для подачи заявки на чемпионат мира является неуважением украинских дзюдоистов.

Он отметил у себя в Instagram, что чемпионат мира всегда был его мечтой, но Международная федерация дзюдо решила допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

— Не буду писать о справедливости, я давно понял, что ее не существует, но почему в последний день, когда я три месяца отдавал все силы и готовился к осуществлению своей мечты, как можно проявлять такое неуважение к нашим дзюдоистам или, может, вы испугались реакции мира, тогда это еще больше обидно, — написал Ядов.

 

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Допис, поширений 66 Kg (@iadov66)

Международная федерация дзюдо допустила к турнирам атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе. Этому предшествовало решение МОК, который в марте рекомендовал федерациям восстановить в соревнованиях россиян и белорусов.

Заявка россиян на ЧМ-2023 на сайте Международной федерации дзюдо появилась почти сразу после публикации решения о допуске атлетов из этих двух стран к соревнованиям. В ней можно найти лейтенантов, сержантов и прапорщиков ВС РФ.

Официального решения относительно участия сборной Украины в чемпионате мира по дзюдо в Катаре пока нет. Но ранее тренер команды по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что сборная готова бойкотировать соревнования в случае допуска россиян и белорусов.

Фото: НОК, IJF

Дарья Белодед, Дзюдо, МОК, Чемпионат мира
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