Це низько! Українські дзюдоїсти розкритикували рішення МФД за допуск росіян до ЧС-2023

Українські дзюдоїсти відреагували на допуск у нейтральному статусі росіян і білорусів до змагань під егідою Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

Про рішення повідомили в останній день подачі заявки на чемпіонат світу-2023 у Катарі. Тоді ж Росія подала список учасників на турнір, де є щонайменше сім спортсменів із військовим званням і які входять до ЦСКА.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід зазначила, що допуск атлетів, які перебувають на контракті у Збройних силах і МВС, суперечить рекомендаціям МОК. Спортсменка назвала це нонсенсом.

Крім того, участь росіян і білорусів у Мундіалі ставить під сумнів поїздку на змагання збірної України.

– Я вважаю, що допускати до міжнародних змагань військовослужбовців країни-терориста, які щодня вбивають українців, це неприпустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько, – написала Білодід на своїй сторінці в Instagram.

Український дзюдоїст Богдан Ядов зазначив, що допуск росіян та білорусів в останній можливий день для подачі заявки на чемпіонат світу є неповагою українських дзюдоїстів.

Він зазначив у себе в Instagram, що чемпіонат світу завжди був його мрією, але Міжнародна федерація дзюдо вирішила допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

– Не буду писати про справедливість, я давно зрозумів, що її не існує, але чому в останній день, коли я три місяці віддавав всі сили і готувався до здійснення своєї мрії, як можна проявляти таку неповагу до наших дзюдоїстів чи, може, ви злякалися реакції світу, тоді це ще більше прикро, – написав Ядов.

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Міжнародна федерація дзюдо допустила до турнірів атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Цьому передувало рішення МОК, який у березні рекомендував федераціям поновити у змаганнях росіян і білорусів.

Заявка росіян на ЧС-2023 на сайті Міжнародної федерації дзюдо з’явилася майже відразу після публікації рішення про допуск атлетів з цих двох країн до змагань. У ній можна знайти лейтенантів, сержантів і прапорщиків ЗС РФ.

Офіційного рішення стосовно участі збірної України у чемпіонаті світу з дзюдо у Катарі наразі немає. Але раніше тренер команди з дзюдо Віталій Дуброва розповів, що збірна готова бойкотувати змагання у разі допуску росіян та білорусів.

Фото: НОК, IJF

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