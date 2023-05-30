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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинский рекордсмен мира не пожал руку иранцу на церемонии награждения на ЧМ

Украинский рекордсмен мира не пожал руку иранцу на церемонии награждения на ЧМ

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу во время церемонии награждения на чемпионате мира по жиму лежа.

На соревнованиях в Сан-Сити (Южная Африка) Чупринко в весовой категории до 74 кг стал чемпионом мира в жиме лежа. Второе место занял представитель ЮАР, а третье — иранец.

Когда украинец поднялся на пьедестал почета, то поздравил спортсмена из ЮАР, пожав ему руку. Однако он показательно отказался пожать руку иранцу, который дважды подавал ему руку.

На соревнованиях украинец торжествовал в классическом жиме лежа и жиме лежа в экипировке, став абсолютным чемпионом с новым мировым рекордом — 300,5 кг. Рекорд держался с 2015 года.

В целом сборная команда Украины на чемпионате мира по жиму лежа в городе Сан-Сити получила два золота, серебро и бронзу.

Напомним, Иран поставляет России беспилотники, которыми страна-агрессор терроризирует Украину вместе с ракетами.

29 мая Верховная Рада поддержала решение СНБО Украины о введении санкций против Ирана на 50 лет. Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска за время полномасштабной войны выпустили по Украине 1 600 иранских дронов-камикадзе.

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Фото: Минмолодежьспорт

Иран, Пауэрлифтинг, Чемпионат мира
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