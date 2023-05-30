Український рекордсмен світу не потис руки іранцю на церемонії нагородження на ЧС
Український паверліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранському спортсмену Аміру Резе Месфорушу під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи.
На змаганнях у Сан-Сіті (Південна Африка) Чупринко у ваговій категорії до 74 кг став чемпіоном світу в жимі лежачи. Друге місце посів представник ПАР, а третє – іранець.
Коли українець піднявся на п’єдестал пошани, то привітав спортсмена з ПАР, потиснувши йому руку. Однак він показово відмовився потиснути руку іранцю, який двічі подавав йому руку.
Пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що проходив у ПАР
Спортсмен став чемпіоном світу у ваговій категорії до 74кг, абсолютним чемпіоном світу та побив світовий рекорд
:YouTube/thegoodlifttv pic.twitter.com/J8VmyGTff9
— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2023
На змаганнях українець тріумфував у класичному жимі лежачи та жимі лежачи в екіпіруванні, ставши абсолютним чемпіоном з новим світовим рекордом – 300,5 кг. Рекорд тримався з 2015 року.
Загалом збірна команда України на чемпіонаті світу з жиму лежачи у місті Сан-Сіті здобула два золота, срібло та бронзу.
Нагадаємо, Іран постачає Росії безпілотники, якими країна-агресор тероризує Україну разом з ракетами.
29 травня Верховна Рада підтримала рішення РНБО України щодо запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська за час повномасштабної війни випустили по Україні 1 600 іранських дронів-камікадзе.
Фото: Мінмолодьспорт
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