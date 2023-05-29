Рада утвердила 50-летние санкции против Ирана

Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет.

За соответствующий проект постановления № 9333 проголосовали 328 народных депутатов.

Тем самым они утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая, которое предусматривает применение секторальных экономических и других санкций к Исламской Республике Иран.

Проект постановления внес в ВР президент Владимир Зеленский.

Санкции против Ирана предусматривают:

запрет торговых операций с резидентами Ирана (речь идет как о товарах, так и услугах);

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Исламскую Республику Иран;

остановку обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет на осуществление Национальным банком Украины регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент Ирана.

Эффективность выполнения санкций будут мониторить Кабинет министров, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины, Национальный банк.

Постановление вступает в силу с дня принятия. Санкции против Ирана должен ввести в действие своим указом Владимир Зеленский. Пока что на сайте Офиса президента этого указа нет.

Как известно, Иран является одной из немногих стран, поддержавшей РФ в полномасштабной агрессии против Украины. Тегеран, в частности, поставляет России дроны-камикадзе Shahed (Шахед), которыми оккупанты атакуют мирные населенные пункты.

По данным Белого дома, Иран предоставил РФ более 400 дронов с августа 2022 года.

Источник : Верховная Рада

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